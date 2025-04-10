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«Парижане и резали произведение, и били Пола Маккарти по лицу»

Дмитрий Буткевич — о самых провокативных произведениях искусства

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о самых спорных с этической точки зрения скульптурах XXI века.

Пол Маккартни, «Дерево», 2014

Пол Маккартни, «Дерево», 2014

Фото: Jacques Brinon / AP

Пол Маккартни, «Дерево», 2014

Фото: Jacques Brinon / AP

Я продолжу рассказ о самых спорных произведениях искусства XXI века по версии сайта ArtNews. Дэмиен Херст известен акулами, овцами и коровами, погруженными в чаны с формальдегидом, а также другими привлекающими внимание проектами (подводный тематический парк с кораблекрушением и кладом сокровищ), производство которых было весьма дорогим. Но ни один из них не зашел так далеко, как проект «Ради любви к Богу» 2007 года. Украшение состоит из настоящего черепа XVIII века, отлитого из чистой платины и покрытого 8601 бриллиантом, включая розовый камень весом 52,4 карата по центру лба. Сообщается, что она была продана анонимному консорциуму за $100 млн, хотя Херст позже признал, что работа остается непроданной и находится в совместном владении Херста, его галереи White Cube и группы инвесторов.

Пол Маккарти, «Дерево» (2014). Провокатор из Лос-Анджелеса Пол Маккарти провел большую часть своей 50-летней карьеры, разбирая сексуальные и копрологические темы. Поэтому, когда он представил гигантское произведение искусства лаймово-зеленого цвета под открытым небом на Вандомской площади, парижане не поверили ему на слово, когда он уверял, что здесь изображено дерево. Действительно, 25-метровый надувной объект представлял на самом деле некий медицинский инструмент. Парижане и резали произведение, и били Маккарти по лицу, называя «грязным американцем». Он же сделал даже из инцидента с побоями выставочную видеоинсталляцию.

Ну, и Аниш Капур — «Грязный угол» 2015 года. Он, кстати, тоже любит использовать экскременты как часть своих произведений. «Угол», выставленный в саду Версаля, напоминал рог изобилия из стали, но также отсылал к женскому органу. Инсталляция дважды подверглась вандализму: один раз с помощью брызг краски, которые Капур удалил, а затем через антисемитские граффити (мать Капура — еврейка), которые он решил оставить. Однако местный французский правый политик подал жалобу властям за пропаганду ненависти. Суд велел удалить из работы оскорбительное содержание. Капур подчинился, закрыв граффити сусальным золотом.

Дмитрий Буткевич

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