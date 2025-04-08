Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самых противоречивых картинах и проектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

А вот вам еще один рейтинг от коллег из электронного издания ArtNews — «Самые противоречивые произведения искусства XXI века». Вообще-то в истории такие объекты существовали всегда и привлекали пристальное внимание. Мир мало что любит больше, чем споры с участием художника. Например, картина Караваджо «Смерть Марии» (1605/06 годы) была заказана для часовни Санта-Мария-делла-Скала в Риме и отвергнута отцами церкви из-за жестокого реалистичного изображения Богородицы, для которой, согласно некоторым источникам, моделью послужила проститутка.

Уже в буржуазном XIX столетии суровая нагота картин Эдуарда Мане «Олимпия» (1863) и «Завтрак на траве» (1862-63) потрясла тогдашнюю парижскую публику. Ну а полотно Курбе «Происхождение мира» (1866 года) — крупный план женской анатомии между расставленными бедрами — продолжает поражать зрителей и по сей день.

В XX веке, когда авангардисты превратил шок в обычное явление, «Авиньонские девицы» Пикассо (1907 года) с угловатыми, африканизированными проститутками в борделе, выставляющими напоказ свои «товары», потрясли обывателей и критиков. Футуристы просто изо всех сил старались спровоцировать беспорядки, напрямую оскорбляя толпу во время вечерних представлений и чтений, а Марсель Дюшан бросал вызов приличиям и границе между массовым производством и изобразительным искусством, выставив фабричный писсуар («Фонтан», 1917) под вымышленным именем «R.Matt» на выставку Общества независимых художников.

С началом нового тысячелетия разжигание споров вокруг общественной морали стало действительно обычным делом. Рейтинг «Самые скандальные работы XXI века» открывает инсталляция «Комик» Маурицио Каттелана 2019 года создания — банан, приклеенный широким металлизированным скотчем к стене. Во время аукциона Sotheby's в ноябре 2024 года проект получил $6,24 млн. Его уже дважды съедали. Как считается, это автопортрет Каттелана, его высказывание о собственном творчестве. В следующей программе я расскажу о других произведениях из рейтинга «скандальных».

Дмитрий Буткевич