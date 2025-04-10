Показатель ПСК по автокредиту в Удмуртии превысил 25% в феврале

Полная стоимость кредита (ПСК) по автокредиту в Удмуртии составила 25,8% в феврале, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По показателю ПСК республика заняла 11-е место среди 20 субъектов страны. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», региональный показатель ПСК опережает общероссийский на 0,5 п.п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«ПСК по автокредитам в феврале сократилась до минимального уровня за последние 5 месяцев. Во многом это стало следствием мер Банка России по приведению полной стоимости кредита к реальным рыночным значениям»,— заявил о российском рынке автокредитования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Председатель бюро добавил, что сокращение ПСК по автокредитам свидетельствует о том, что, несмотря на максимальное значение ключевой ставки и макропруденциальные ограничения регулятора, банки постепенно находят оптимальные параметры для выдачи автокредитов.

Напомним, средний размер автокредита в Удмуртии составил 1,03 млн руб. в феврале 2025 года, что на 15,2% ниже показателя того же месяца 2024-го. По динамике показателя республика заняла 29-е место в стране.