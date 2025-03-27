Средний размер автокредита в Удмуртии упал более чем на 15% в феврале

Средний размер автокредита в Удмуртии составил 1,03 млн руб. в феврале 2025 года, что на 15,2% ниже показателя того же месяца 2024-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По динамике показателя республика заняла 29-е место в стране. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», средний размер автокредита в регионе ниже общероссийского показателя на 16,3%.

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«Средний размер автокредита сократился до минимума с начала 2023 года. При этом снижение данного показателя существенно ускорилось после введения в середине года макропруденциальных ограничений (ЦБ РФ.– “Ъ-Удмуртия”) в автокредитовании»,— заявил о российском рынке займов на авто директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Представитель бюро добавил, что в то же время банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества».

Напомним, выдача автокредитов в Удмуртии увеличилась на 0,9% в феврале и составила 1,17 тыс. займов. По количественному показателю республика заняла 14-е место по стране.