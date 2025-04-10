Курский суд оштрафовал известного комика за иноагентскую деятельность

Железногорский городской суд Курской области оштрафовал на 40 тыс. руб. стендап-комика Дениса Алесина (признан иностранным агентом и известен под псевдонимом Денис Чужой) за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Алесин (Денис Чужой; признан иноагентом)

Фото: Соцсети Дениса Алесина Денис Алесин (Денис Чужой; признан иноагентом)

Фото: Соцсети Дениса Алесина

Согласно материалам дела, до включения в список иностранных агентов комик в течение полутора лет участвовал в создании и распространении предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов, осуществлял политическую деятельность, распространяя мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формируя общественно-политические взгляды и убеждения.

«Алесин (признан иноагентом.— ''Ъ'') обладает видом на жительство в Германии, активно гастролирует по США и странам Западной Европы с концертами и получает площадки для своих выступлений, что свидетельствует о получении денежных средств от организаторов; находится под влиянием иностранных источников путем предоставления ему поддержки в виде организационно-методической помощи, а также в иных формах»,— сказано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Курской области https://t.me/sudrfkursk/10423.

Денис Алесин, который родился и вырос в Железногорске, был признан иностранным агентом в ноябре 2024 года. Постановление о штрафе в законную силу пока не вступило.

Сергей Толмачев, Воронеж