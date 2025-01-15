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За 2024 год в Сочи произошло 93 ДТП с участием детей

В Сочи в течение 2024 года зарегистрировано 93 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В таких авариях два ребенка погибли и 106 получили травмы различной степени тяжести, передает пресс-служба сочинской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Фото: Госавтоинспекция Кубани

В 32 случаях дети были пассажирами, в 48 — пешеходами, шестеро попали в ДТП на велосипедах, семеро — на мототранспорте. В Адлерском районе зарегистрировано 18 ДТП, в которых погибли два ребенка и пострадали 34. В Хостинском районе с участием детей произошло 17 ДТП. Здесь пострадали 17 несовершеннолетних. В Лазаревском районе зарегистрировано 27 ДТП, пострадали 34 ребенка. В Центральном районе зарегистрировано 31 ДТП, в которых 24 ребенка получили ранения.

В зоне пешеходного перехода произошло 19 ДТП, пострадали 19 человек. В темное время суток зарегистрировали 10 аварий с 10 пострадавшими.

В результате нарушения ПДД детьми зарегистрировано 22 ДТП. Чаще всего это были переход дороги в неустановленном месте и неожиданный выход из-за припаркованных автомобилей либо сооружений.

Вячеслав Рыжков

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