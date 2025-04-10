Песков: на переговорах РФ и США в Стамбуле не обсуждается тема Украины

Консультации по линии МИД РФ и Госдепартамента США в Стамбуле ведутся только по вопросам двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российско-украинский конфликт на переговорах не обсуждается, подчеркнул представитель Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Переговоры по линии МИДа и Госдепартамента ведутся исключительно по вопросам урегулирования и нормализации двусторонних отношений. Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, все заинтересованы в скорейшем урегулировании российско-украинского конфликта, но «при соблюдении интересов сторон». «Для нас это прежде всего соблюдение наших собственных интересов, соблюдение интересов Российской Федерации»,— подчеркнул господин Песков.

Второй раунд переговоров России и США по нормализации работы дипмиссий начался 10 апреля в 10:00. Встреча проходит в закрытом формате. Российскую делегацию возглавляет посол России в США Александр Дарчиев, американскую — зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Москва планирует обсудить на этой встрече возврат изъятой ранее дипломатической собственности и возобновление прямого авиасообщения.

Подробнее о сегодняшней встрече — в материале «Ъ» «Стамбул 2.0».

Лусине Баласян