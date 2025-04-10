Бастрыкину доложат по делу об избиении школьницы в Нижнем Тагиле

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили после избиения 16-летней девочки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) группой школьниц, сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как считает следствие, девочки избили ее в школе, используя малозначительный повод.

Напомним, избиение произошло 10 марта в туалете школы №4, процесс был снят на видео, которое опубликовали в интернете. Девочки нанесли семикласснице сильные удары по лицу, голове, животу и другим частям тела. Следственный отдел по Дзержинскому району в Нижнем Тагиле возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ирина Пичурина