В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело за избиение школьницы

Следственный отдел по Дзержинскому району в Нижнем Тагиле возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) после избиения девочки несколькими учащимися школы, сообщили в СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 10 марта. По версии следствия, среди подозреваемых были девушки 14-15 лет.

Согласно информации паблика «Инцидент Нижний Тагил», избиение произошло в туалете школы №4, процесс был снят на видео, которое опубликовали в интернете. Девочки нанесли семикласснице сильные удары по лицу, голове, животу и другим частям тела — отмечается, что ее избивают не в первый раз.

Напомним, в Карпинске (Свердловская область) молодых людей избили знакомые во время совместного употребления алкоголя и имитировали вырывание зуба плоскогубцами. При этом 19-летний Евгений — единственный совершеннолетний среди подозреваемых, остальным около 15 лет.

Ирина Пичурина