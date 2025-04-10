Мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве ради 3 млн рублей

Злоумышленники инсценировали похищение 11-летнего мальчика в Москве. В качестве выкупа они потребовали у родителей 3 млн руб. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Аферисты связались с мальчиком по телефону, представившись сотрудниками Роскомнадзора. Ребенку сказали, что его родители якобы причастны к преступлению, за что их могут посадить в тюрьму, а самого мальчика — отдать в детдом. Мошенники велели мальчику обыскать дом, а затем доехать на такси к «правоохранителю». Жертву встретила пожилая женщина, которая также действовала по указанию злоумышленников. Она проводила мальчика в свою квартиру. В это время аферисты присылали фотографии ребенка его родителям, требуя выкуп.

Позже мальчика и пенсионерку обнаружили в квартире настоящие сотрудники правоохранительных органов. Ребенка передали родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В связи с этим в прокуратуре призвали родителей объяснить детям, что обо всех звонках и просьбах незнакомцев нужно сообщать взрослым.

2 апреля президент России Владимир Путин призвал правительство и Банк России создать единый механизм борьбы с мошенничеством. В частности, необходимымо ввести блокировку звонков злоумышленников. Как один из инструментов предлагается использовать антифрод-платформу (государственная информационная система, предназначенная для противодействия правонарушениям).

Подробнее — в материале «Ъ» «Фроду дали обратную связь».