Петр Ян вызвал Умара Нурмагомедова на бой турнира UFC

Боец уральского клуба «Архангел Михаил» и экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян бросил вызов бойцу UFC Умару Нурмагомедову — брату известного бойца Хабиба Нурмагомедова, сообщила пресс-служба бойцовского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Ян

Фото: Александр Стародумов Коммерсантъ Петр Ян

Фото: Александр Стародумов Коммерсантъ

В Баку (Азербайджан) турнир UFC состоится 21 июня, в Абу-Даби (ОАЭ) — 26 июля. «UFC, давайте сделаем это в Баку или в Абу-Даби! Пять раундов искр. Мое желание — драться за пояс. На данный момент топ-5 — топ-10 почти все заняты и ждать полгода желания нет. Умар, надеюсь ты поправил свои царапины. Погнали»,— сказал Петр Ян.

Умар Нурмагомедов ответил, что приятно удивился вызову и сообщил, что готов принять поединок в конце года — в октябре.

На данный момент Петр Ян занимает вторую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC, а Умар Нурмагомедов идет следом — на третьем месте.

В ноябре Петр Ян провел поединок в Макао (Китай) на турнире UFC Fight Night 248. Его соперником стал бразилец Дейвисон Фигейреду.

Ирина Пичурина