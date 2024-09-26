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обновлено 20:38

Петр Ян проведет бой против Дейвисона Фигейреду в ноябре на турнире UFC в Макао

Российский боец из уральской команды «Архангел Михаил» Петр Ян проведет свой следующий поединок 23 ноября в Макао (Китай) на турнире UFC Fight Night 248. Его соперником станет бразилец Дейвисон Фигейреду, сообщила пресс-служба бойцовского клуба.

Петр Ян

Петр Ян

Фото: Александр Стародумов

Петр Ян

Фото: Александр Стародумов

«Нас ждет столкновение двух экс-чемпионов UFC. Встреча станет главным событием турнира — поединок будет пятираундовым»,— рассказали в клубе.

У Петра Яна в MMA (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) 17 побед и пять поражений. Он провел в UFC четыре поединка за титул — был чемпионом организации и владел временным титулом чемпиона своей весовой категории. В предыдущем бою Петр Ян одолел Сонга Ядонга из Китая единогласным решением судей.

У бразильца Дейвисона Фигейреду было 24 победы, три поражения и одна ничья. В 2020 году он стал чемпионом UFC в категории до 57 кг.

Подробнее о предстоящем бое — в материале «Ъ» «Петр Ян возвращается через Макао».

Виталий Красиков

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