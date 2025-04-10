Добыча сланцевой нефти в США под угрозой краха

Главы американских компаний, добывающих сланцевую нефть, предупреждают, что падение цен на нефть грозит крахом индустрии. Как отмечает Financial Times (FT), цены на нефть в США упали уже на 12% с так называемого Дня освобождения, объявленного Дональдом Трампом, и такое падение делает нерентабельной добычу для компаний, работающих со сланцевой нефтью. Кроме того, обеспокоенности добавляет недавнее решение ОПЕК повысить объемы добычи.

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По словам главы техасской независимой нефтедобывающей компании Latigo Petroleum Кирка Эдвардса, которого цитирует FT, ситуация напоминает ему период пандемии COVID-19, когда спрос падал, а ОПЕК наращивала добычу. По словам Эдриана Карраско, владельца компании Premier Energy Services, пошлины приведут к 25-процентному росту цен на комплектующие.

Глава по инвестициям в Smead Capital Management, владеющей акциями нескольких нефтедобывающих компаний, Билл Смид говорит, что война пошлин спровоцировала «кровавую баню», которая может отпугнуть инвесторов от добывающей индустрии. «Трамп хочет, чтобы нефть стоила меньше $50, и, если так произойдет, половина компаний индустрии накроется»,— считает он.

За пять дней с момента объявления пошлин стоимость компаний Occidental Petroleum и Devon Energy сократилась на 12%. По словам эксперта Оксфордского института энергетических исследований Билла Фаррен-Прайса, в нынешнем году «было много достаточно уверенных ожиданий роста спроса на нефть». «Думаю, теперь их можно выбросить на помойку»,— считает он.

Пордробнее о ситуации с пошлинами — в материале «Ъ» «Пусть весь мир подождет».

Алена Миклашевская