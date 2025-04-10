Состояние богатейших людей мира рекордно выросло на $304 млрд

Вчера, 9 апреля, активы богатейших людей мира, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, увеличились на $304 млрд. Это связано с резким ростом американского фондового рынка после заморозки на 90 дней введения пошлин президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Vincent Alban / Reuters Илон Маск

Фото: Vincent Alban / Reuters

Значительнее всего вчера увеличилось состояние основателя Tesla Илона Маска, активно сотрудничающего с администрацией Дональда Трампа,— на $36 млрд. Далее идут основатель Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, состояние которого выросло на $26 млрд, и директор Nvidia Дженсен Хуан (рост на $15,5 млрд). При этом состояния большинства миллиардеров из топ-10 остаются ниже, чем до падения, начавшегося на прошлой неделе после введения тарифов господином Трампом.

Подробнее о ситуации с пошлинами — в материале «Ъ» «Пусть весь мир подождет».

Яна Рождественская