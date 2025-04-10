Агрохолдинг «СТЕПЬ» расширяет сотрудничество с ссузами

У студентов средних специальных учебных заведений растет интерес к стажировкам в агросекторе. Количество студентов ссузов, приходящих на практику и стажировки на предприятия Агрохолдинга «СТЕПЬ» растет год от года. В прошлом году учащиеся СПО составляли уже половину от общего числа стажеров и практикантов в хозяйствах компании. В новом сельхозсезоне запрос от ссузов для организации стажировок в компании снова возрос, а география расширилась. В этом году на практику в хозяйства «СТЕПИ» приезжают студенты более чем из 10 регионов России, включая Москву, Алтай и Удмуртию.

Фото: агрохолдинг «СТЕПЬ»

В связи с этим Агрохолдинг «СТЕПЬ» в этом году открывает новое направление для практики, к которому присоединятся около 100 студентов ссузов, будущих механизаторов и инженеров. В компании работает собственная машинно-тракторная станция (МТС), а уборочная техника оснащена системами автопилотирования. Под руководством кураторов из числа сотрудников Агрохолдинга студенты колледжей присоединяться к уборочной кампании, смогут получить не только навыки управления современными комбайнами и тракторами, но и ремонта техники на специальной ремонтной базе компании.

Агрохолдинг активно развивает собственные проекты для студентов, расширяет программу стажировок, а также пул партнерств — учебных заведений по всей России. В числе регулярных партнеров уже более десятка ссузов. Студенты на практике в «СТЕПИ» получают зарплату, обеспечиваются трансфером, проживанием и питанием. Агрохолдинг регулярно инвестирует в инфраструктуру для молодых людей, кампусы, зоны отдыха и досуга. По данным HR-департамента компании каждый третий студент после прохождения стажировки возвращается повторно на стажировку либо трудоустраивается в компанию после получения диплома.

В России отмечается тренд растущей популярности среднего специального образования — колледжи опережают вузы по количеству поступающих, при этом рынок далек от насыщения «синими воротничками». В системе Минсельхоза 40 вузов развивают среднее профессиональное образование. А всего в регионах около 1100 учреждений СПО обучают профессиям, связанным с АПК.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Получение среднего профессионального образования в долгосрочной перспективе будет гарантировать востребованность на рынке труда и конкурентную зарплату. Сегодня работодатели ценят практические знания и профессиональное мастерство, поэтому высшее образование не всегда линейно влияет на уровень доходов».