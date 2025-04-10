Житель Тюмени с муляжом пистолета похитил сумку с 6 млн рублей у клиента банка

В Тюмени задержали подозреваемого в разбойном нападении с муляжом пистолета на клиента банка, у которого он похитил 6 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Тюменец получил деньги в отделении банка и направился к своему автомобилю, однако на него напал неизвестный с предметом, похожим на пистолет. Нападавший отобрал рюкзак с деньгами и скрылся. Полицейские обнаружили похищенный рюкзак, муляж пистолета, маски, очки, светоотражающий жилет, куртку, а также несколько купюр недалеко от места происшествия. Кроме того, в банке нашли скрытую видеокамеру, установленную подозреваемым для наблюдения за посетителями. Все изъятые предметы направили на экспертизу.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). В ходе обыска в квартире и гараже задержанного изъяли часть похищенных денег, телефоны, жесткие диски, коробки со скрытыми камерами и другие предметы. Расследование продолжается.

Ранее в селе Казанском Тюменской области вынесли приговор грабителю, который похитил из отделения Сбербанка почти 3,4 млн руб., думая, что участвует в спецоперации по поимке мошенников.

Ирина Пичурина