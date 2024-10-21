Тюменцу вынесли приговор за хищение 3,4 млн рублей из отделения Сбербанка

В Тюменской области вынесли приговор грабителю, который похитил из отделения Сбербанка почти 3,4 млн руб., думая, что участвует в спецоперации по поимке мошенников. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона, Казанский районный суд признал его виновным по п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасный для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как следует из материалов уголовного дела, в марте 2024 года в отделении Сбербанка в селе Казанском подсудимый напал на сотрудника банка: он потребовал передать ему деньги, угрожая насилием и демонстрируя пистолет. После этого он разбил защитное стекло и незаконно проник в помещение кассы, откуда похитил почти 3,4 млн руб. и покинул банк.

Во время заседания подсудимый вину не признал. По его словам, на ограбление банка он пошел под давлением, считал, что участвует в спецоперации по поимке мошенников, в этом его убедили лица, которые ему звонили и представлялись сотрудниками ФСБ. Во время ограбления он находился «будто под гипнозом».

Согласно заключению экспертов, у подсудимого обнаружено психическое расстройство, не исключающее вменяемости. «Он не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, однако в настоящее время он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими»,— сказано в сообщении. Отмечается, что в принудительном лечении он не нуждается.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно, с испытательным сроком на пять лет.

Полина Хабарова