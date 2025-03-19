В Пятигорске школьник подозревается в убийстве 20-летнего парня

Полиция Пятигорска задержала 14-летнего подростка по подозрению в убийстве 20-летнего парня. Тело погибшего обнаружили вечером 17 марта в парке имени Кирова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, между молодым человеком и группой подростков произошел конфликт, в результате которого один из несовершеннолетних задушил жертву.

В течение ночи полицейские установили личности всех участников инцидента и возможных свидетелей. Задержан 14-летний юноша, который теперь подозревается в убийстве. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Николай Аксенов