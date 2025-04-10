Хоккеист Артемий Панарин забросил 300-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 300 голов за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он забросил шайбу в домашнем матче против «Филадельфия Флайерс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артемий Панарин

Фото: Dennis Schneidler-Imagn Images / Reuters Артемий Панарин

Фото: Dennis Schneidler-Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу «Филадельфии». Артемий Панарин стал 13-м россиянином, которому удалось достичь отметки в 300 шайб в регулярных сезонах НХЛ. По этому показателю лидирует форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин (895), который на прошлой неделе побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

33-летний Панарин представляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. Ранее он играл за «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс». Всего за карьеру в НХЛ он набрал 865 очков (300 голов+565 голевых передач) в 748 матчах. В текущем регулярном чемпионате он записал в свой актив 84 балла (35+49) за 76 встреч.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 79 очков в 78 матчах.

Таисия Орлова