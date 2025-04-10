В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Бугульму и Альметьевск приедет «Паровоз Победы». Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Паровоз Победы» приедет в Альметьевск и Бугульму

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ «Паровоз Победы» приедет в Альметьевск и Бугульму

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В Бугульме поезд будет 30 апреля с 15:00 до 17:30, а в Альметьевск прибудет 1 мая, посетить его можно будет с 10:00 до 13:00.

В честь Дня Победы в этом году в составе ретропоезда будут новые экспонаты — в нем будет 9 платформ с военной техникой. Среди них — редкие исторические образцы, такие как автомобиль-амфибия. Эта машина участвовала в реальных боях, и сегодня сохранилась лишь в единичных экземплярах.

Возглавит состав паровоз «Лебедянка». В поезде также будут представлены вагоны «Бессмертного полка», а члены паровозной бригады облачатся в форму времен Великой Отечественной войны.

Для гостей будут организованы полевые кухни, раздача георгиевских лент, выставки раритетного стрелкового оружия и лазертаг для детей.

Артём Дергунов