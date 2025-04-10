Средний чек на отели перед майскими праздниками в Петербурге снизился на 2%

Перед майскими праздниками средний чек на отели в Петербурге снизился на 2%, в то время как в Москве он, напротив, вырос на 3%. При этом спрос на билеты в город на Неве в этот период увеличился почти вдвое, фиксируют аналитики сервиса Ozon Travel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В целом по России спрос на внутренние направления на майские праздники увеличился в 2025 году более чем на 75%, а средний чек на авиабилеты внутри страны повысился на 10%. В лидерах по ранним бронированиям авиабилетов и отелей оказались Петербург, Москва и Сочи.

Из зарубежных направлений наиболее популярными остаются Турция, Армения и Азербайджан. Почти в пять раз увеличилось количество ранних бронирований авиабилетов в Ташкент и в шесть раз — в Минск. Также вырос спрос на майские поездки в Осаку (в 2,5 раза), Самарканд (в 3 раза) и Бангкок (в 3 раза). В то же время, несмотря на рост ранних бронирований авиабилетов за рубеж, доля перелетов туда в целом остается на уровне 20%, отмечают эксперты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года наиболее популярными зарубежными направлениями для путешествий у петербуржцев стали Франция, Турция и ОАЭ. В число предпочитаемых городов вошли Париж, Дубай и Стамбул.

Андрей Цедрик