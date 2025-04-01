Франция и Турция стали самыми популярными направлениями для туристов из Петербурга

Наиболее популярными зарубежными направлениями для путешествий у петербуржцев в начале этого года, а также на майские праздники и в летний период стали Франция, Турция и ОАЭ. В числе предпочитаемых городов — Париж, Дубай и Стамбул. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

При этом в текущем году из-за более выгодных условий раннее бронирование поездок за рубеж на майские праздники и летом началось на 1-2 недели раньше, чем в предыдущие два года, отмечается в исследовании. 41% поездок жителей Петербурга по бронированиям пришлись в этот раз на февраль и март, а 34% на «высокий сезон» — с мая по сентябрь: 17% — на майские праздники, 15% — на летний отдых.

Чаще всего пользователи сервиса из Петербурга и Ленобласти в начале этого года бронировали за границей трех- (42%), четырех- (29%) и пятизвездочные отели (12%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с апреля в петербургском аэропорту Пулково увеличат частоту полетов в Ереван.

Андрей Цедрик