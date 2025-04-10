Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела против главного врача центральной районной больницы Нижнекамска Руслана Валеева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о расследовании по уголовному делу главврача ЦРБ Нижнекамска

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о расследовании по уголовному делу главврача ЦРБ Нижнекамска

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фигуранта обвиняют в превышении должностных полномочий. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Марселю Дулкарнаеву подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам, изложенным в обращении, которое в Следственный комитет России направили коллеги Руслана Валеева.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал, что 86 сотрудников нижнекамской центральной районной больницы подписали обращение к Александру Бастрыкину в защиту обвиняемого.

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Дарья Сайфиева