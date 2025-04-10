Обанкротившийся пермский автодилер отдал ключи от проданного особняка

Управляющий бывшего владельца ГК «Уралавтоимпорт» Сергея Шаклеина Илья Зуйкин отказался от иска к должнику, в котором требовал осуществить передачу ему ключей от всех строений и помещений, находящихся в селе Нижний Лух (Добрянский округ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шаклеин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Шаклеин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее управляющий провел торги по продаже указанного загородного комплекса — двух жилых домов (площадью 70 кв. м и 128 кв. м), земельного участка площадью 2244 кв. м., гаража, дома охраны, забора, скважины. В итоге все имущество было продано за 6,94 млн руб. Комплекс выкупил гендиректор пермского завода «Силур».

Господин Шаклеин сначала отказывался передать ключи, но после продажи комплекса исполнил требование управляющего добровольно. После чего тот отказался от иска, свидетельствуют материалы арбитражного суда.

Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал один из пермских банков. В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур автохолдинга «УАИ» — ООО «Урал Моторс-Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.