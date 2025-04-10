Подростка из Екатеринбурга отправили под стражу за нападение на человека

В Екатеринбурге под стражу отправили подростка 2008 года рождения за нападение на человека. Он сделал это с одним из фигурантов дела, которое возбудили в отношении троих студентов 17 и 16 лет за подготовку теракта, сообщили в СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

Следствие считает, что этот подросток и один из обвиняемых в подготовке теракта в ноябре в Железнодорожном районе напали на незнакомого им 31-летнего жителя. Его здоровью был причинен тяжкий вред. Подростку предъявили обвинение по ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам расовой ненависти).

Напомним, 4 января стало известно, что сотрудники ФСБ задержали четырех граждан России 2007 и 2008 годов рождения, планировавших совершить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. При задержанных были найдены компоненты самодельного взрывного устройства. Трое из них помещены под стражу до 21 июня.

Двоим из них предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 2 ст.223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), третьему — по по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Ирина Пичурина