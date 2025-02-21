Суд в Екатеринбурге продлил арест подросткам, обвиняемым в подготовке теракта

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для троих студентов 17 и 16 лет, которые обвиняются в подготовке теракта, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Арест продлен до 21 июня включительно. Постановления суда пока не вступили в законную силу. Двоим из них предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 2 ст.223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), третьему — по по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Напомним, 4 января стало известно, что сотрудники ФСБ задержали четырех граждан России 2007 и 2008 годов рождения, планировавших совершить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. При задержанных были найдены компоненты самодельного взрывного устройства.

Ирина Пичурина