«Такой шанс грех упустить»

Это все равно, что перерезать горло — глава Минфина США Скотт Бессент предостерег Европу от союза с Китаем. Ранее премьер министр Испании Педро Санчес накануне своего визита в КНР призвал ЕС пересмотреть отношения с Поднебесной на фоне последних шагов Дональда Трампа. Консультации с китайской стороной также провела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что торговая война постепенно сойдет на нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Министр финансов США Скотт Бессент, как и Дональд Трамп, отметился яркой фразой о том, что Европа «перережет себе горло», если решит заключить союз с Китаем в торговой войне с Америкой. 9 апреля глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром госсовета КНР Ли Цянем. Обсудили широкий круг вопросов, в том числе Украину и, естественно, взаимную торговлю. Несмотря на чувствительное предостережение руководителя американского Минфина, разговоры о союзе Старого Света и «азиатского дракона» ходят давно.

Пекин, скажем мягко, никогда не был против того, чтобы подружиться с ЕС за спиной его главного союзника. Поднебесную особенно интересуют западные передовые технологии, машины, оборудование. Соответственно, европейцы не прочь на этом хорошо зарабатывать. Не будем углубляться в глобальную экономику и рассуждать, чем все это чревато, и какие риски несут подобные альянсы. Однако на фоне торговых войн и, главное, пренебрежительного отношения, а, может быть, даже и предательства со стороны американского союзника и некогда друга велик соблазн его как следует наказать. А если так, то нет ничего лучше, чем раскрыть объятия для, скажем так, главного конкурента.

Подобный сценарий — очень серьезный удар по США и в политическом, и в экономическом отношении.

Нельзя союзниками разбрасываться. Это может очень дорого обойтись. Пусть они и неидеальны. Но уж какие есть.

Как бы то ни было, Дональд Трамп решил отложить все свои тарифные повышения на 90 дней. Для всех, кроме Китая, ибо он есть главный стратегический конкурент. В том числе и идеологически. С высокой долей вероятности и с Пекином конфликт будет рано или поздно улажен. Хотя бы потому, что стороны зависят друг друга. Долго враждовать невыгодно, это вредит бизнесу.

В итоге дело идет к тому, что все эта торговая пена уляжется, и останутся на планете Земля, как и раньше, два больших конфликта — Украина и Ближний Восток. В этой части найти решение намного сложнее, чем урегулировать вопросы взаимного товарооборота. Что касается России, похоже, что она оказалась между двух огней — и не с Западом, и не с Востоком. Китай, конечно, друг и стратегический партнер, однако что-то подсказывает: загнивающая Европа для него сейчас важнее. Такой шанс грех упустить.

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Дмитрий Дризе