«Такой шанс грех упустить»
Дмитрий Дризе — о возможном союзе Китая и Европы
Это все равно, что перерезать горло — глава Минфина США Скотт Бессент предостерег Европу от союза с Китаем. Ранее премьер министр Испании Педро Санчес накануне своего визита в КНР призвал ЕС пересмотреть отношения с Поднебесной на фоне последних шагов Дональда Трампа. Консультации с китайской стороной также провела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что торговая война постепенно сойдет на нет.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Министр финансов США Скотт Бессент, как и Дональд Трамп, отметился яркой фразой о том, что Европа «перережет себе горло», если решит заключить союз с Китаем в торговой войне с Америкой. 9 апреля глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром госсовета КНР Ли Цянем. Обсудили широкий круг вопросов, в том числе Украину и, естественно, взаимную торговлю. Несмотря на чувствительное предостережение руководителя американского Минфина, разговоры о союзе Старого Света и «азиатского дракона» ходят давно.
Пекин, скажем мягко, никогда не был против того, чтобы подружиться с ЕС за спиной его главного союзника. Поднебесную особенно интересуют западные передовые технологии, машины, оборудование. Соответственно, европейцы не прочь на этом хорошо зарабатывать. Не будем углубляться в глобальную экономику и рассуждать, чем все это чревато, и какие риски несут подобные альянсы. Однако на фоне торговых войн и, главное, пренебрежительного отношения, а, может быть, даже и предательства со стороны американского союзника и некогда друга велик соблазн его как следует наказать. А если так, то нет ничего лучше, чем раскрыть объятия для, скажем так, главного конкурента.
Подобный сценарий — очень серьезный удар по США и в политическом, и в экономическом отношении.
Нельзя союзниками разбрасываться. Это может очень дорого обойтись. Пусть они и неидеальны. Но уж какие есть.
Как бы то ни было, Дональд Трамп решил отложить все свои тарифные повышения на 90 дней. Для всех, кроме Китая, ибо он есть главный стратегический конкурент. В том числе и идеологически. С высокой долей вероятности и с Пекином конфликт будет рано или поздно улажен. Хотя бы потому, что стороны зависят друг друга. Долго враждовать невыгодно, это вредит бизнесу.
В итоге дело идет к тому, что все эта торговая пена уляжется, и останутся на планете Земля, как и раньше, два больших конфликта — Украина и Ближний Восток. В этой части найти решение намного сложнее, чем урегулировать вопросы взаимного товарооборота. Что касается России, похоже, что она оказалась между двух огней — и не с Западом, и не с Востоком. Китай, конечно, друг и стратегический партнер, однако что-то подсказывает: загнивающая Европа для него сейчас важнее. Такой шанс грех упустить.
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