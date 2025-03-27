В Новороссийске транспорт в пасхальную ночь будет работать до пяти утра

Поручение главам районов продлить время работы общественного транспорта на Пасху до пяти утра дал губернатор Кубани Владимир Кондратьев. В том числе это касается Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Анапы Фото: Администрация Анапы

Пасху в этом году отмечается 20 апреля. В Новороссийске в пасхальную ночь можно будет воспользоваться общественным транспортом. При необходимости будут организованы дополнительные маршруты.

Также на краевом совещании с правоохранителями и главами муниципалитетов обсудили вопросы безопасности на православных и майских праздниках. Сотрудники полиции и казаки будут дежурить в круглосуточном режиме.

Алена Воробьева