НПО Hope Harbor Society признана нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала деятельность американской неправительственной организации Hope Harbor Society (HHS) нежелательной на территории страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы органа.

«Солнечная Флорида стала гаванью для псевдопатриотов, объявивших себя "мирными" борцами с режимом. Участники организации Hope Harbor Society с восточного побережья США координируют антироссийские акции и вербуют новых сторонников»,— заявила Генпрокуратура в Telegram.

HHS организует и координирует антироссийские акции в США и в других странах. Генпрокуратура отметила, что НПО использует флаги военизированного объединения «Легион Свобода России» (террористическая и запрещенная в России организация), а также символику Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в РФ). Организация также сотрудничает с другими нежелательными и экстремистскими организациями, занимается финансированием ВСУ.

На прошлой неделе Генпрокуратура признала нежелательными две НПО, созданные британским музыкантом Элтоном Джоном. Речь идет о НПО под названием Elton John AIDS Foundation.