Генпрокуратура признала нежелательными в РФ две созданные Элтоном Джоном НПО

Деятельность двух организаций, созданных британским музыкантом Элтоном Джоном, признана Генпрокуратурой России нежелательной. Речь идет о НПО под названием Elton John AIDS Foundation. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По сообщению органа, НПО занимаются пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи и смены пола». Генпрокуратура добавила, что организации негативно относятся к действиям стран, направленным на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Прикрываясь гуманитарными проектами, тесно взаимодействуют с международными институтами, продвигающими идеи экономической блокады нашей страны. НПО активно участвуют в информационной кампании "коллективного Запада" по дискредитации традиционных ценностей и эскалации социальной напряженности»,— отметили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, первая организация была учреждена в 1992 году в США. В 1993 году в Великобритании была создана другая НПО с аналогичным названием.