Минфин США: ЕС «перережет себе горло» в случае сближения с КНР

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег Евросоюз от сближения с Китаем и отдаления от США. В этом случае ЕС «перережет себе горло». Об этом глава Мирнфина сказал журналистам, трансляцию вел C-SPAN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скотт Бессент

Фото: Leah Millis / Reuters Скотт Бессент

Фото: Leah Millis / Reuters

Вчера, 9 апреля, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что ЕС необходимо изменить свою позицию в отношении Китая, а Китаю — в отношении Европы, на фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа.

По словам господина Бессента, США рассчитывают достичь ряд торговых соглашений с союзными государствами. «Они были хорошими военными союзниками, но не идеальными торговыми партнерами»,— сказал министр, не уточнив, о каких странах идет речь. После этого США смогут совместно «подойти к Китаю».

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в отношении товаров из 185 юрисдикций, в том числе ЕС. 9 апреля президент США объявил 90-дневную паузу в разворачивании торгового противостояния со всем миром. «Перемирие» затрагивает более 75 государств. При этом для Китая, который вводил зеркальные пошлины для товаров из США, тариф был увеличен до 125%

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