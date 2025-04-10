В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге загорелась система охлаждения

В Екатеринбурге произошло возгорание градильни системы охлаждения вентиляции в ТЦ «Гринвич», сообщили в МЧС Свердловской области. Она находится на кровле здания.

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Пожарные приняли сообщение о возгорании утром 10 апреля. Пожар ликвидировали на площади 20 кв. м — его тушили 48 человек и 12 единиц техники, пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать пожарные дознаватели.

Напомним, сегодня утром также произошло возгорание в вентиляционной системе ТЦ «Южный» в Тюмени. Площадь пожара составила 5 кв. м.

Ирина Пичурина