В тюменском ТЦ «Южный» произошел пожар
В ТЦ «Южный» на улице Мельникайте, 137 в Тюмени произошло возгорание, сообщили в МЧС Тюменской области. Пожар произошел в вентиляционной системе.
Фото: МЧС Тюменской области
Сообщение о пожаре поступило после 7:00. Площадь возгорания составила 5 кв. м, пострадавшие отсутствуют. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в марте в Тюмени произошло возгорание на втором этаже в концертном зале «Золотые ворота Сибири» на площади 20 кв.м. по ул. Герцена 87. На месте работали 12 единиц техники и 39 пожарных.