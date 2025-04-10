В тюменском ТЦ «Южный» произошел пожар

В ТЦ «Южный» на улице Мельникайте, 137 в Тюмени произошло возгорание, сообщили в МЧС Тюменской области. Пожар произошел в вентиляционной системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

Сообщение о пожаре поступило после 7:00. Площадь возгорания составила 5 кв. м, пострадавшие отсутствуют. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в марте в Тюмени произошло возгорание на втором этаже в концертном зале «Золотые ворота Сибири» на площади 20 кв.м. по ул. Герцена 87. На месте работали 12 единиц техники и 39 пожарных.

Ирина Пичурина