Екатеринбург вошел в топ-3 городов, где чаще всего оплачивают покупки улыбкой

В тройку городов-лидеров, жители где чаще всего оплачивали покупки с помощью улыбки в первом квартале 2025 года, вошел Екатеринбург, сообщили в пресс-службе Сбербанка. По этому показателю его обогнали Москва и Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В топ городов, где наиболее активно расплачивались при помощи сервиса «Оплата улыбкой», вошли еще два города Уральского Федерального округа (УрФО) — Тюмень и Челябинск. В список также попали Нижний Новгород, Пермь, Новосибирск, Уфа, Красноярск, Иркутск и Самара.

Всего в начале года россияне совершили более 37,5 млн платежей почти на 30 млрд руб. с применением биометрии, что больше, чем за весь 2024 год. Чаще всего сервисом пользовались люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%) и 45 до 64 лет (31%), при этом доля молодых пользователей 22-24 лет и пенсионеров от 65 лет составила по 5%. Еще 3% от общего числа транзакций по биометрии поступали от людей от 18 лет до 21 года. «Россия стала первой страной в мире, где оплата по биометрии приобрела массовый характер. Это свидетельствует о переходе от начальной фазы внедрения инновационной технологии к этапу активного принятия ее широкими слоями населения. Обычно полный цикл освоения подобных сервисов занимает три-четыре года, однако мы запустили "Оплату улыбкой" лишь летом 2023 года»,— отметил старший вице-президент и глава блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Напомним, в ноябре во всех 14 вестибюлях екатеринбургского метрополитена установили биометрические терминалы — чтобы воспользоваться сервисом, клиентам банка нужно подключить распознавание по лицу в приложении «Сбербанк Онлайн». Сейчас в метро доступны сразу шесть способов оплаты проезда.

Ирина Пичурина