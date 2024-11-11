На всех станциях метро Екатеринбурга установили биометрические терминалы

Во всех 14 вестибюлях екатеринбургского метрополитена установили биометрические терминалы, сообщили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. Пока оплатить проезд «улыбкой» могут только клиенты Сбербанка, с декабря сервис будет доступен клиентам и других российских банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На всех станциях метро Екатеринбурга ввели оплату по биометрии

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На всех станциях метро Екатеринбурга ввели оплату по биометрии

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе, чтобы воспользоваться сервисом, клиентам банка нужно подключить распознавание по лицу в приложении «Сбербанк Онлайн». В период с 11 ноября по 31 декабря пассажирам, выбравшим этот способ оплаты, вернется 100% кешбэка бонусами «Спасибо» за 10 поездок.

Как отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, подключение системы оплаты по биометрии стало важным этапом модернизации метрополитена. «С конца прошлого года мы заменили отслужившие более 40 лет турникеты во всех 14 вестибюлях "подземки". Благодаря этому теперь в метро доступны сразу шесть способов оплаты. Такого разнообразия нет ни в одном другом городе страны. Установленные смарт-турникеты значительно сократили время, которое требовалось на вход в метро»,— написал он в своем telegram-канале. Господин Орлов добавил, что до конца 2024 году пассажиропоток метро вырастет на 10% относительно 2023 года.

Сервис «Оплата улыбкой» был запущен Сбербанком летом 2023 года. Сейчас к нему подключено более 30 млн человек. По России установлено более 900 тыс. терминалов, принимающих оплату по биометрии. До конца 2024 года технология будет тиражирована на более чем 1 млн терминалов по всей стране.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что с 30 октября первый терминал с оплатой по биометрии начали тестировать на станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге.

Напомним, о введении оплаты проезда по биометрии в метрополитене Екатеринбурга стало известно в августе. Ее планируют запустить до конца декабря. Технология до конца 2024 года должна появиться не только в Екатеринбурге, но и в Самаре и Нижнем Новгороде, а с 2025 года планируется расширить проект на все города с метро.

Анастасия Таначева