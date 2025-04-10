Церемония прощания с Пашей Техником состоится в храме в Лефортово

Церемония прощания с рэп-исполнителем Пашей Техником (Павлом Ивлевым) пройдет в пятницу, 11 апреля, в Москве в храме Петра и Павла в Лефортово. Об этом сообщил директор музыканта Марк Яровный. Церемония начнется в 12:00 и продлится до 15:00.

Как сообщил «РИА Новости» друг исполнителя Лука Сафронов-Затравкин, после процессия двинется на Николо-Архангельское кладбище, где Пашу Техника и похоронят.

27 марта близкие Паши Техника сообщили, что его ввели в искусственную кому в больнице на Пхукете. По какой причине рэпер был госпитализирован в тяжелом состоянии — неизвестно. Бывшая жена исполнителя Карина Мельничук публиковала переписку с менеджером, в которой тот заявлял, что Паша Техник «выпил сироп или что-то там». Сама Мельничук говорила, что рэпера «накормили наркотой».

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть. В тот же день стало известно о его смерти. Тело исполнителя доставили в Москву в ночь на 9 апреля.