Аэропорты Внуково и Калуга приостановили работу

В Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропорту Внуково в Москве, а также в аэропорту города Калуга с 23:00 9 апреля. Воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет»,— добавили в Росавиации.

В прошлый раз аэропорт Внуково приостанавливал работу 4 апреля. Также ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский. Тогда на фоне ограничений на подлете к Москве был уничтожен один беспилотник

Обновление 23:23. По данным Росавиации, временные ограничения в аэропорту Внуково были сняты в 23:05 мск.