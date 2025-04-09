Власти Краснодара ищут подрядчика для реконструкции дома купца Лихацкого

Администрация Краснодара объявила конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения — дома купца Марка Лихацкого. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Согласно условиям, подрядчик должен приступить к работам в мае 2025 года, завершение предусмотрено к маю 2027 года. Начальная цена контракта составляет 123,99 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» города Краснодара. Извещение о закупке опубликовано 9 апреля 2025 года, срок подачи заявок истекает 25 апреля. Работы предстоит выполнить на объекте площадью 475,9 кв. м, расположенном по адресу: ул. Красная, 118/1.

Дом, связанный с именем одного из виднейших предпринимателей Екатеринодара — Марка Лихацкого, построен в начале XX века и является памятником архитектуры. Историческое здание на ул. Красной, 120а, в настоящее время не используется. Известные в городе бани Лихацкого, открытые в 1893 году, первыми в Екатеринодаре были оборудованы электрическим освещением — в них насчитывалось 110 ламп. Сейчас в их здании размещаются офисы коммерческих организаций, включая «АТЭК» и «Газтрансбанк».

Планы реставрации особняка Лихацкого обсуждаются с 2020 года — в контексте программы восстановления исторической архитектуры Екатеринодара. В сентябре того же года контракт на выполнение проектных работ был заключен с петербургской компанией «Еврогрупп СПб» за 12,9 млн руб. при начальной цене 14,3 млн руб. Однако в августе 2022 года контракт расторгли: компания не выполнила обязательства и позже была признана банкротом. Мэрия планировала определить нового подрядчика до конца 2023 года. Очередной конкурс по выбору исполнителя стал продолжением попыток приступить к восстановлению архитектурного объекта.

Вячеслав Рыжков