Четверо подростков пугали посетителей ТРК на Лиговском пневматическим пистолетом

Вечером 8 апреля служба охраны торгового центра на Лиговском проспекте сообщила в полицию, что компания молодых людей пугает посетителей ТРК предметом, похожим на пистолет, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывший на место наряд полиции задержал четверых петербуржцев в возрасте от 16 до 18 лет, у старшего изъяли пневматический пистолет. Нарушителей доставили в отдел для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что конфликт водителей на Тихорецком закончился демонстрацией сигнальной ракетницы.

Андрей Маркелов