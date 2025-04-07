Конфликт водителей на Тихорецком закончился демонстрацией сигнальной ракетницы

Вечером 6 апреля в полицию обратилась 20-летняя жительница Камчатки, которая попала в ДТП на каршеринговом автомобиле у дома 26 по Тихорецкому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам пострадавшей, она столкнулась с Skoda Rapid. В ходе разбирательства по факту аварии подъехала «группа поддержки» водителя «Шкоды». Из машины «ВАЗ-2115» вышли двое неизвестных, один из которых начал угрожать предметом, похожим на пистолет.

Испугавшись, уроженка Камчатки покинула место аварии и обратилась в полицию. Злоумышленников задержали по горячим следам у дома 35 по улице Ушинского. Транспортным средством управлял 23-летний житель Подмосковья.

Водителя доставили в отдел для разбирательства, у него изъяли сигнальную ракетницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двое мужчин попали в больницу после массового ДТП на Индустриальном проспекте. На перекрестке столкнулись Renault, Audi и Skoda.

Андрей Маркелов