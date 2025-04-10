Омбудсмен констатировал дефицит кадров и станков

Уполномоченный по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин выступил с ежегодным докладом перед депутатами ЗакСа. Он отчитался, что производства в регионе тормозятся из-за крупного дефицита кадров. И в связи с этим раскритиковал неуважение к рабочим профессиям и призвал государство достойно оплачивать их. Во время отчета ожидаемо обсудили темы трудоустройства ветеранов СВО, проблемы рабочих мигрантов и ларьков на улицах Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Калугин рассказал, что 75% организаций в этом году зафиксировали, что их штат состоит исключительно из зрелых сотрудников. Профессиональную подготовку молодежи оценивают удовлетворительно лишь 26% опрошенных

Фото: ЗакС Санкт-Петербурга Валерий Калугин рассказал, что 75% организаций в этом году зафиксировали, что их штат состоит исключительно из зрелых сотрудников. Профессиональную подготовку молодежи оценивают удовлетворительно лишь 26% опрошенных

Фото: ЗакС Санкт-Петербурга

Уполномоченный по правам предпринимателей рассказал, что получил более 700 обращений от бизнесменов. Большинство жаловалось на земельно-имущественные вопросы и налоговое законодательство. Валерий Калугин выделил общие для предпринимательства проблемы: дефицит производственных площадей, давление санкций и рост курса валют.

Основной темой выступления господина Калугина был дефицит кадров. Он назвал его главным препятствием для развития производств. По словам бизнес-омбудсмена, российская экономика выросла на 4% за последний год и в стране зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы. Следовательно, сделал он вывод, дефицит кадров связан в том числе с тем, что молодые люди выбирают себе работу «попроще». Петербург занял второе место в стране по объему ВВП благодаря промышленности, в основном из-за обрабатывающего производства. При этом объемы отгруженной продукции в регионе снижаются. Не развиваются производства из-за отсутствия молодых специалистов, полагает Валерий Калугин.

Он рассказал, что 75% организаций в этом году зафиксировали, что их штат состоит исключительно из зрелых сотрудников. Профессиональную подготовку молодежи оценивают удовлетворительно лишь 26% опрошенных. Каждый второй также ожидает, что дефицит кадров высшей квалификации будет и через 10 лет. По словам бизнес-омбудсмена, это связано с тем, что молодые люди продолжают уходить с предприятий, несмотря на то, что государство стремится, напротив, вовлечь их туда специальными программами и центрами.

Такое поведение молодежи вызвано тем, что рабочие в глазах петербуржцев не воспринимаются за состоявшихся людей, полагает господин Калугин. «Мы должны вновь стать обществом уважительного отношения к рабочим специальностям. Оплачивать это должно государство»,— заключил Валерий Калугин.

Далее господин Калугин рассказал о высоком уровне износа материально-технической базы предприятий. Сейчас он составляет 71% и продолжает расти. Про этом бизнес-омбудсмен заявил, что скорость импортозамещения в регионе невысокая, а старые иностранные станки обслуживать полноценно не удастся. 61% предприятий рассказали, что изменений в количестве отечественного оборудования нет. Всего российских станков у каждой второй организации меньше 10%.

Кроме того, господин Калугин остановился на проблемах предпринимателей с обязательной маркировкой «Честный знак». Он согласился с тем, что предприятия из-за маркировки сталкиваются с большими затратами на наем сотрудников и оборудование. Крупный бизнес с подобными проблемами не сталкивается, констатировал он.

В конце выступления каждой фракции дали возможность задать по одному вопросу бизнес-омбудсмену. Руководитель фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин поинтересовался у господина Калугина его мнением на счет трудовой миграции. Он спросил, нужна ли в регионе такая система, в которой бизнес ответственен за работника на всех стадиях его пребывания в России — от въезда до выезда. «Думаю, это защитит и права предпринимателей, поскольку работники могут переходить от одного работодателя к другому. Это взаимовыгодная донастройка происходящих сейчас процессов»,— сказал господин Иткин. Валерий Калугин согласился с мнением парламентариев из ЛДПР. «Я полностью согласен, отвечать за привлеченных из-за границы сотрудников должен предприниматель. И "встретить на границе", и устроить на работу. Это единственное правильное решение»,— ответил он, пообещав вести работу над этим.

Глава петербургских единороссов Павел Крупник интересовался условиями для инвалидов. Он уточнил, что в Петербурге сейчас проживает около 125 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, а работает из них только 37%. «Как в городе исполняется законодательство о квоте по трудоустройству инвалидов? Что может помочь бизнесу стать более социально ответственным?» — спросил господин Крупник. Омбудсмен посетовал, что без дополнительного государственного финансирования ситуацию не решить.

«Думаю, должно быть отдельное регулирование для людей, вернувшихся с СВО, где они спасали нашу Родину. Они должны быть достойны не просто какой-то квоты — мы должны их принять, дать выбор, обучить за государственный счет, заказать у предприятий необходимые рабочие места. Здесь нужна индивидуальная работа»,— сменил фокус вопроса господин Калугин. Впрочем, и единоросс подчеркивал, что все знают «в какое время мы живем», очевидно говоря про психологические травмы воюющих россиян.

От фракции «Новые люди» уполномоченному по правам предпринимателей поступил вопрос о ларьках. Депутаты интересовались, как должны обстоять дела с их размещением на территории многоквартирных домов и на частных земельных участках. Бизнес-омбудсмен сказал, что постановление правительства подразумевает, что ларьки могут быть размещены на находящемся в собственности участке по прописанным правилам. В разговор включился спикер Александр Бельский: «Я несколько дней назад шел по Невскому. Там стоит ларек "Вейпы". Вы считаете, что такой похабный ларек — это нормально?» Господин Калугин начал делиться мнением, что надо сделать с такими объектами, чтобы к ним не было вопросов. Он предложил определить границы земельных участков и менять правила землеустройства и благоустройства. Омбудсмен отметил, что в общую схему размещения некапитальных торговых объектов включать ларьки не нужно. Так, он сослался на соответствующий законопроект ЗакСа, против которого выступал бизнес. Господин Бельский же добавил, что все равно депутаты будут решать проблему незаконных палаток на законодательном уровне.

Полина Пучкова