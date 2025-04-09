Причину отставки замглавы курской корпорации развития изменят по решению суда

Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск прокуратуры региона об изменении основания и формулировки увольнения Снежаны Мартьяновой с поста заместителя гендиректора АО «Корпорация развития Курской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, врио генерального директора Александр Бережной должен в течение семи дней со дня вступления решения в силу внести изменения в приказ о расторжении трудового договора с госпожой Мартьяновой. Там должно быть указано, что она уволена не «по инициативе работника», а «в связи с утратой доверия».

Согласно иску облпрокуратуры, замгендиректора была отправлена в отставку в январе 2025 года. «Она не приняла мер к урегулированию конфликта интересов, связанного с заключением и исполнением договоров на строительство фортификационных сооружений, фельдшерско-акушерских пунктов с юридическими лицами, в деятельности которых имела личную заинтересованность»,— объяснили правоохранители причину увольнения госпожи Мартьяновой.

В январе этого года сотрудники ивановского УФСБ задержали Снежану Мартьянову по подозрению в хищениях при ремонте зданий в Ивановской области. По версии следствия, она была руководителем и собственником ООО «Юридические услуги», причастного к хищению средств регионального фонда капремонта (ФКР). При этом деятельность фонда курировал родной брат госпожи Мартьяновой — Владислав, возглавлявший департамент ЖКХ области. ООО его сестры выступало подрядчиком этой организации.

Компании, к созданию которых причастен экс-глава ивановского ФКР Денис Федоров, участвовали и в деятельности «Корпорации развития Курской области». Снежана Мартьянова в АО отвечала за работу бухгалтерии, к ней у следствия также были вопросы по «курским» уголовным делам.

В конце прошлого года бывший глава курской корпорации развития Владимир Лукин и его экс-заместитель Игорь Грабин стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при организации работ. По версии регионального управления МВД, господа Лукин и Грабин дважды проавансировали работы по возведению сооружений в Глушковском районе, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 173 млн руб. Позже Генеральная прокуратура инициировала дело о взыскании с бывших топ-менеджеров корпорации, в число которых вошла госпожа Мартьянова, 3,2 млрд руб. Впоследствии сумма требований выросла до 4,1 млрд — суд удовлетворил их.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова