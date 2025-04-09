Машина с ребенком в салоне попала в ДТП на пересечении Павловской и Веры Слуцкой

Автомобиль с ребенком внутри попал в аварию на пересечении Павловской улицы и улицы Веры Слуцкой в Колпино. Об этом сообщает 78.ru.

Со слов очевидцев, ДТП произошло около 11 часов утра, на перекрестке столкнулись два авто. В салоне одной из машин находился маленький ребенок. Информация о пострадавших в данный момент уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что восьмилетний пассажир пострадал в ДТП с двумя женщинами-водителями в Тихвине.

Дарья Астанина