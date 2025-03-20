Восьмилетний пассажир пострадал в ДТП с двумя женщинами-водителями в Тихвине
Сотрудники полиции Ленинградской области проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Дорожный инцидент произошел накануне, 19 марта, в 15:03 возле дома 7 по улице Карла Маркса в городе Тихвине.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, на месте сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 34-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda СХ-7, на регулируемом перекрестке проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого находилась 65-летня женщина-водитель.
В результате ДТП пассажир Lada, 8-летний мальчик, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются.
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