Восьмилетний пассажир пострадал в ДТП с двумя женщинами-водителями в Тихвине

Сотрудники полиции Ленинградской области проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Дорожный инцидент произошел накануне, 19 марта, в 15:03 возле дома 7 по улице Карла Маркса в городе Тихвине.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, на месте сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 34-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda СХ-7, на регулируемом перекрестке проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого находилась 65-летня женщина-водитель.

В результате ДТП пассажир Lada, 8-летний мальчик, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель рейсового автобуса скончался после ДТП на Пулковском шоссе.

Андрей Цедрик