Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» за 2024 год достигла $822 млн

Компания—разработчик решений в области кибербезопасности «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2024 года. Как следует из отчета, ее глобальная выручка достигла $822 млн. Рост мировых продаж составил 11%, в России — 28% год к году. Такой результат для компании стал рекордным. Позитивные итоги в компании связывают с «расширением портфолио и ростом на рынках с благоприятной конъюнктурой». Данные о чистой прибыли в финансовых итогах «Лаборатория Касперского» не раскрыла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergei Karpukhin / Reuters Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Рост бизнеса в сегменте B2B в мире составил 19%. Ключевыми продуктами здесь компания называет SIEM Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform и Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (рост в мире за 2024 год на 39% и на 18% соответственно, в России и СНГ — на 28% и 17%). В B2C «Лаборатория Касперского» показала рост в нескольких регионах: в России и странах СНГ (26%), странах Ближнего Востока, Африки и в Турции (20%), Латинской Америке (6%). Основными успешными продуктами в этом сегменте стали мобильные приложения для iOS и Android.

«Наш портфель и в целом бизнес очень сильно изменились за последние годы, и это результат целенаправленных усилий и инвестиций в развитие с нашей стороны»,— сообщил в своем Telegram-канале глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

В июне 2024 года Минфин США ввел вторичные санкции в отношении 12 россиян — членов совета директоров «Лаборатории Касперского», вице-президента, глав бизнес-подразделения и двух отделов. За день до этого в США ввели запрет на использование программного обеспечения компании, что было мотивировано «рисками национальной безопасности». Обвинения со стороны США в компании назвали необоснованными, так как «ни "Лаборатория Касперского", ни ее руководство не имеют связей с каким-либо правительством».

Филипп Крупанин