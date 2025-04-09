Вышедший из белгородской колонии Ефремов прибыл в свою квартиру в Москве

Актер Михаил Ефремов, сегодня утром покинувший колонию №4 в белгородской Алексеевке, прибыл в свою квартиру в Москве. На опубликованных СМИ и Telegram-каналами видео он жалуется на плохое самочувствие и отказываться от подробных комментариев. Также артист благодарит всех, кто поддерживал его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ефремов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Ефремов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Михаил Ефремов провел в белгородской колонии больше четырех с половиной лет. Осенью 2020 года Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в смертельном ДТП в пьяном виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). В октябре апелляционная инстанция сократила срок на полгода.

В основу уголовного дела легла авария на Садовом кольце в Москве в июне 2020 года. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Последний скончался от полученных травм в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики.

24 марта этого года Алексеевский райсуд удовлетворил ходатайство актера об условно-досрочном освобождении. Выступая перед судом, он пообещал, что никогда не сядет за руль и не будет пить.

Подробнее о выходе Михаила Ефремова из колонии — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова