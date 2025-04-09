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Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Филадельфийское отделение Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) выдвинуло российского вратаря клуба «Филадельфия Флайерс» Ивана Федотова на «Билл Мастертон Трофи», сообщает пресс-служба команды. Этот приз ежегодно вручается игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею.

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

«Иван — идеальный выбор для того, чтобы представлять "Филадельфию" в этой номинации. Он всегда был предан мечте играть в НХЛ после того, как был выбран почти десять лет назад в седьмом раунде драфта. Однако именно уровень стойкости, который он демонстрирует ежедневно в течение сезона как на тренировках, так и в матчах, продолжает впечатлять меня, тренеров и его товарищей по команде»,— заявил генеральный менеджер клуба Дэниел Бриер.

Иван Федотов был задрафтован «Филадельфией» в 2015 году. До отъезда в НХЛ он представлял московский ЦСКА, с которым в апреле 2022 года у вратаря истек контракт. В мае 2022 года Федотов подписал соглашение с «Филадельфией», однако в июле того же года был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. Позже был отправлен в воинскую часть в Северодвинске для прохождения срочной службы, а после был переведен в петербургскую Военно-морскую академию. По завершении службы переподписал контракт с ЦСКА перед сезоном-2023/24, договор с «Филадельфией» был заморожен. После вылета ЦСКА в первом раунде play-off КХЛ от ярославского «Локомотива» московский клуб расторг контракт с вратарем. Федотов дебютировал за «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» в апреле 2024 года. Тогда же клуб заключил с ним новое двухлетнее соглашение.

В текущем регулярном чемпионате 28-летний Федотов провел 25 игр, в которых отразил 88,1% бросков, пропуская 3,12 шайбы в среднем за матч. «Филадельфия» занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции и 3-е с конца в сводной таблице лиги.

По итогам прошлого сезона обладателем «Билл Мастертон Трофи» стал вратарь Коннор Ингрэм. В прошлом сезоне он представлял клуб «Аризона Койотис», на базе которого в 2024 году была создана команда «Юта». Ранее Ингрэм едва не завершил карьеру из-за обсессивно-компульсивного расстройства и затяжной депрессии, однако продолжил играть после обращения в Player Assistance Program — программу помощи хоккеистам НХЛ.

Таисия Орлова

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