МЧС доставило в Мьянму 59 т гуманитарной помощи

МЧС России доставило еще одну партию гумпомощи в пострадавшую от землетрясения Мьянму. Среди груза весом 59 т — передвижные электростанции, палатки и одеяла, а также предметы первой необходимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«Гуманитарная операция осуществлялась по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова»,— уточнила пресс-служба МЧС.

Спасатели, которых МЧС отправило на помощь в Мьянму, сегодня завершили активную фазу поисково-спасательной операции. Глава министерства Александр Куренков распорядился начать вывод специалистов. За время работы они обследовали 88 разрушенных зданий на общей площади завалов 129 тыс. кв. м.

Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Погибли как минимум 3600 человек, более 5 тыс. получили ранения, 160 пропали без вести. Более 3 млн людей покинули свои дома.

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