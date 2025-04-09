В Краснодаре стартовала Всероссийская акция «Монетная неделя»

В Краснодаре проходит Всероссийская акция «Монетная неделя», которая продлится до 19 апреля включительно. Горожане получили возможность обменять накопленную мелочь на купюры или зачислить средства на банковский счет, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Участие в акции доступно не только в отделениях банков, но и в сетевых магазинах. Полный список точек обмена в городе размещен на специальном сайте. Организаторы рекомендуют заранее рассортировать монеты по номиналу для ускорения процесса обслуживания.

По информации организаторов акции, Банк России выпускает значительное количество монет, однако большинство из них не возвращается в обращение. В результате торговые предприятия сталкиваются с нехваткой разменных денег.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском каре к «Монетной неделе» присоединились почти 3 тыс. торговых точек и 178 отделений банков. По итогам прошлогодней кампании жители региона сдали свыше 1,5 млн монет на общую сумму более 6 млн руб.

Анна Гречко