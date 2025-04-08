В Краснодарском крае стартовала «Монетная неделя» ЦБ

Банк России запустил всероссийскую акцию по сбору металлических денег, которая продлится с 7 по 19 апреля. На Кубани к «Монетной неделе» присоединились почти 3 тыс. торговых точек и 178 отделений банков, сообщают «Краснодарские известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Граждане могут сдать накопленную мелочь, обменяв ее на бумажные купюры или зачислив средства на банковский счет. Информацию о ближайших пунктах приема можно найти на официальном сайте проекта монетнаянеделя.рф

«Основная цель акции — вернуть монеты в оборот и сократить расходы на их производство»,— пояснил заместитель начальника Южного главного управления Банка России Владимир Лютов.

В минувшем году «Монетная неделя» проводилась дважды — весной и осенью. По итогам прошлогодней кампании жители Кубани сдали свыше 1,5 млн монет на общую сумму более 6 млн руб. Наибольшей популярностью пользовались десятирублевые монеты — их обменяли на 1,6 млн руб. Также часто сдавали руб. и двухруб. номиналы.

Анна Гречко